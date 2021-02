Florencia Peña usó lenguaje inclusivo y posó sexy para "todxs"

Florencia Peña ha vuelto a protagonizar una impactante foto sexy, y esta vez estuvo acompañada por el uso del lenguaje no binario, popularmente conocido como lenguaje inclusivo.“¿Funciona? Es la pregunta que todxs me hacen!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram al promocionar una máquina para el cuidado de la piel mientras posa con un sensual conjunto de encaje de color blanco lleno de transparencias.De espaldas a cámara y dejando a la vista los enormes tatuajes que lleva, la conductora de Flor de Equipo (Telefe) levantó la temperatura de la red y se llevó miles de “me gusta”, indicóSin embargo, no hubo piropos para ella, debido a que cerró los comentarios de la publicación, algo habitual después de que a mediados del año pasado estallara el escándalo de las famosas que publicitan máquinas que supuestamente son “milagrosas” para la piel.