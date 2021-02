Luis Novaresio contó por qué suspendió su casamiento con Braulio Bauab

Hace unos meses, Luis Novaresio anunció su compromiso con Braulio Bauab, su novio, y aunque no dio una fecha de casamiento se mostró muy feliz por la noticia. Pero la pandemia de coronavirus demoró sus planes.“Nos súper queremos casar, pero con esta historia del virus se complicó. Braulio es de origen judío y para él un casamiento sin fiesta no es un casamiento. Queremos un fiestón, ya somos dos cincuentones que deseamos disfrutar. Así que va a ser con todo”, señaló el periodista en una nota con“Si no sabemos qué fecha se puede poner, por ahora no habrá anillo de casamiento. Pero va a haber y va a ser con todo”, indicó.Luego, Novaresio habló de la posibilidad de convertirse en padre: “Durante años dije que jamás iba a hacer pública mi elección sexual, como verán cambié de opinión. También dije que tenía clausurada mi idea de ser padre, así que prefiero no decir nada y dejar que la vida nos vaya llevando”.“Todas las formas de ser padre y ser madre son válidas. El deseo de ser padre se puede cristalizar por la adopción, subrogación, coparentalidad, por tantas opciones. Todas las formas me parecen lícitas”, cerró el conductor de