Luis Novaresio contó cómo será su boda con Braulio Bauab

Luis Novaresio y el empresario inmobiliario Braulio Bauab anunciaron su compromiso en julio último, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. La pareja ya está planeando cómo será su boda, y el periodista reveló algunos detalles en diálogo con Catalina Dlugi por la Once Diez: "Nos va a casar una rabina".



El conductor de Debo decir (América) está disfrutando de un gran momento personal: en noviembre del año pasado blanqueó su amor con Bauab, quien es padre de una niña, fruto de su vínculo de coparentabilidad con una amiga, y formaron una familia ensamblada.



Entrevistado en Agarrate Catalina, Novaresio expresó su felicidad: "Es graciosísimo porque Braulio y yo estamos originalmente en contra del matrimonio, nos parece una institución caduca, pasada de moda, pero encontré a la persona ideal".



Juntos decidieron que quería compartir su alegría con sus seres queridos, y se decidieron a dar el paso del "sí, quiero": "El casamiento es un acto social de festejo que uno comparte. Tenemos pensado que nos case una rabina, que es Silvina Chemen. Me atrapa que sea una mujer rabina".



También el periodista explicó que aunque su novio no es judío practicante, desean respetar las tradiciones familiares: "¡Decime si no hay una fiesta más divertida que una fiesta judía!". Entusiasmado, aclaró que el casamiento será "después de la pandemia", porque ansían celebrarlo rodeados de su familia y amigos.



Sobre su relación con Vera, la hija de Braulio, el conductor aseguró que tiene una relación muy especial con la pequeña: "Virginia es una madre fenomenal y ellos habilitaron a que yo me incorpore a la vida de la nena". Y agregó: "Empezamos diciendo 'padrastro' y hace cuatro días en el jardín le preguntaron por su familia y dijo: 'Mi papá, mi mamá y mi Luis'. Tío no soy, claramente. Padre tampoco soy. Yo soy su Luis".



Sobre el final, Dlugi le preguntó si está en sus planes agrandar la familia, y el periodista no lo descartó: "Dije que nunca iba a estar hablando en un medio de mi homosexualidad, y acá estoy. Dije que nunca en mi vida me iba a casar, y acá estoy. Entonces, cada vez que digo sí o no, la vida me contradice".

