Veterinario criticó el programa de Guido Kaczka: "Cosifica a los animales"

Guido Kaczka y su programa fue uno de los privilegiados en estar presente en la pantalla a pesar de la pandemia por el coronavirus. Si bien fue mutando con diferentes juegos, hace pocas volvió el de los perros, pero esta vez los dueños deben imitar el mismo circuito.Esto llevó a que un veterinario criticara fuertemente esta sección. Juan Enrique Romero dialogó con el ciclo Por si las moscas manifestó: "Este programa cosifica a los animales”. Y agregó: “Los animales son personas no humanas sujetos de derecho”, por lo que “no son objetos a nuestra disposición. No sé si estos animales están sufriendo. Lo que sí sé es que no es un buen ejemplo educativo”.

El médico veterinario continuó: “Es un hecho ético, es un hecho de mal ejemplo a la población”. "Hay una diferencia: el ser humano hace eso porque quiere, y yo diría que la necesidad tiene cara de hereje: el COVID, la falta de trabajo, pero a la gente nadie le pone un revolver en la panza para que hagan eso, lo hacen porque tienen ganas de hacerlo”, mientras que “el perro no tiene alternativa, esa es la gran diferencia”, concluyó. Fuente: (airedesantafe).-