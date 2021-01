Evangelina Anderson entrena con un “hecho en Argentina“

Evangelina Anderson es una de las argentinas for export más fashionistas de las redes. Con más de 2.4 millones de seguidores en Instagram, la mujer de Martín Demichelis se volvió una auténtica influencer de moda.Pero lo mejor de su contenido son sus elecciones de moda que quedan registradas en su feed diario. Con el tiempo se volvieron una galería de inspiración para las amantes del estilo lady chic con un aire sexy. Ya sea en la nieve alemana o en las playas de Marbella, sus multifacéticas propuestas son el reflejo de su versátil vestidor.Por un lado, tiene una incontable colección de microbikinis, como así también de prendas con logomanía de lujo y vestidos ajustados de todos los colores y texturas. Por ejemplo, para la noche de Navidad, llevó un modelo dorado de corte midi asimétrico, drapeado y decorado con moños en las mangas. Lo combinó con sandalias negras de taco con tiras envolventes y un beauty look nocturno con sombreado smokey, uno de sus favoritos.Después posó para la revista Exclusive Life de Marbella con otro vestido ultraescotado de manga larga con estampa camuflada semitransparente y ceñido en su figura. El toque final estaba dado por un voluminoso bordado en las hombreras y un collar con las iniciales de sus hijos.Ahora modeló desde su vestidor (el cual tiene una alfombra Chanel a un costado) con un conjunto especial que le llegó desde Argentina. “Enamorada”, como describe en el texto, se la ve posando frente al espejo con un total look deportivo con estampa batik en blanco y negro, compuesto por un top y una calza de tiro alto con bolsillos a los costados.Seguramente lo usó para hacer ejercicio (ya que en sus historias muestra las rutinas de entrenamiento que sigue todos los días), porque le sumó zapatillas de correr y un peinado recogido.Sin dejar de marcar tendencia, horas después llevó un outfit urbano ideal para imitar el próximo invierno. Combinó una polera negra con una campera bien abrigada (con piel sintética en el cuello y los puños) y un jean bicolor e irregular, muy original. Fuente: (TN).-