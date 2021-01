Reconocida actriz cumplió 52 años y lo celebró con una foto en topless

La edad parece no pasarle a Carolina Papaleo quien esta semana celebró sus 52 años junto a su familia y a su pareja, Miguel Cuberos, y sorprendió al mostrar su espléndida figura en traje de baño a través de su cuenta de instagram. “Esa foto me la sacó mi novio”, explicó la actriz.Y se refirió a esta nueva vuelta al sol en diálogo cony contó: “Decidí pasarlo en Capital, en el departamento donde vivo. Solo la familia. Mi viejo me regaló un vestido floreado divino que ya lo estrené, pero hacía un año que no me visto salvo para el laburo”."No entendía cómo ya llegó mi cumpleaños. El anterior no me tocó en pandemia. Armé doble festejo: con mi hijo y mi papá, y una reunión de 6 al otro día", recordó.En medio de la pandemia realizó muy pocas las salidas, y, a pesar que está todo un poco más abierto, eligió transitar el verano aislada en una quinta. “No entendía cómo ya llegó mi cumpleaños. El anterior no me tocó en pandemia. Armé doble festejo: con mi hijo y mi papá, y una reunión de 6 al otro día”, detalló la actriz.Y si hay algo que llamó la atención en su cuenta de Instagram no fue precisamente el pastel de frutillas, ni la postal junto a su novio. Lo que más le elogiaron fue el lomazo que lució y la foto que se animó a subir a su feed donde se la ve tomando sol sin la parte de arriba del traje de baño.¿Cuál es su secreto para lucir espléndida y natural a los 50? La propia actriz le confesó a Paparazzi: “Me cuido todo lo que puedo en el tema comidas. Ahora, con el protocolo tengo mi médica esteticista que quiero que me haga aparatología. En el año no me importa eso, no me quiero contagiar y no salgo. Me re cuido”.