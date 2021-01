Pablo Duggan anunció que será padre por primera vez

Pablo Duggan sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre por primera vez junto a su flamante esposa, Karen Martínez, con quien se casó en diciembre de 2020.



"Voy a ser papá. Ya arranqué con este libro. ¡Va muy bien!", escribió Pablo Duggan en su cuenta de Twitter junto a una imagen del libro "Hoy no es siempre" de la médica pediatra Sabrina Critzmann, una guía sobre crianza y alimentación.



La noticia llega a casi un mes de que el conductor de C5N y radio Delta 90.3, de 47 años de edad, se casara con la ingeniera naval venezolana, de 29, a quien conoció en un bar de Palermo a finales de 2017.



"Queríamos casarnos hace rato. En abril no pudimos y ahora hacemos esto, que bueno... no es un casamiento cómo hubiésemos querido, pero es lo que se puede en este momento. Estamos felices. Estoy muy enamorado", aseguró el periodista.



"Nos conocimos de casualidad, empezamos a salir y nos fuimos a vivir juntos hace dos años y algo, en Tigre. Tenemos tres gatos y un perro", dijo el conductor de El diario y El desafío 2020 sobre Karen, que llegó a Argentina un par de meses antes de haberse conocido.



"Karen es la mujer de mi vida. Conocerla me cambió hasta la forma de ver las cosas. Me hizo muy bien. Hace un par de años tal vez pensaba que nunca me iba a casar, pero ahora lo hago feliz y contento, y convencido de que es la mejor vida que puedo tener", aseguró Pablo Duggan enamoradísimo.



Pablo y Karen contrajeron matrimonio el 14 de diciembre de 2020, respetando las restricciones del gobierno de la Ciudad. Luego hicieron un almuerzo con quince personas, que es lo que está autorizado, en un restó grande, que tiene lugar afuera y con todos los protocolos. "Más adelante veremos si hacemos una fiesta. Por ahora cumplimos este deseo", dijo entonces.

Fuente: Exitoína