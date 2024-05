Prevención de estafas: la clave de la seguridad social de Anses es personal

Para evitar estafas, ANSES informa que la Clave de la Seguridad Social es personal e intransferible, por lo tanto, los titulares no deben compartir con nadie esa información. Además, se aconseja ingresar periódicamente al apartado mi ANSES para corroborar que los datos personales se encuentran actualizados.En lo que va del año, el organismo detectó un aumento en el uso de la Clave de la Seguridad Social por parte de terceros no autorizados por los beneficiarios.Con el fin de evitar que estas situaciones se propaguen a más de ellos, se reitera que no se deben divulgar datos personales en comentarios públicos de redes sociales, compartir usuarios o claves personales ni números de Token.-Por internet, ingresando en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.-Por teléfono, llamando al 130.-Mediante la app mi ANSES desde el celular.-Por escrito a Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA.-Personalmente en cualquier oficina sin turno.