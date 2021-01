Por cuarta vez, "El Pelotazo" fue nominado al Martín Fierro Federal

Por cuarta vez, "El Pelotazo" conducido por Washington Varisco y Sebastián Gálligo, fue nominado en la terna de Mejor Programa Deportivo en los Martín Fierro Federal2019, año que debido a la pandemia no realizó la premiación. El programa se emite todos los sábados por la pantalla deEn la terna de Mejor Programa Deportivo, "El Pelotazo" competirá con "El Clásico" de Salta; "Pasión Deportiva "de Córdoba y "Zapping Sport" de Rosario. La entrega de los Premios Martín Fierro Federal correspondientes a la programación de las provincias argentinas se realizará el domingo 17 de enero. El encuentro se emitirá vía streaming a través de una plataforma de acceso libre y gratuito para el público que se conectará, en cada caso, de manera remota con los premiados para permitir su participación en la ceremonia desde su lugar de residencia."Estar entre los mejores del país ya es un premio y la estatuilla sería la frutilla del postre", valoró Washington anteSobre cómo fue la temporada número 18, que se desarrolló en pandemia, Sebastián dijo que "fue un desafío muy grande, el hecho de la pandemia, pero también se nos abrió la posibilidad de entrevistar (online) a personajes que por no estar en Paraná, antes no podíamos hacerlo,. Logramos contactar a figuras muy importantes nacionales e internacionales".En tanto, Washington relató que "tratamos de mantener la esencia del programa y a la vez ir reconvirtiéndose para el público nuevo que se va sumando"En relación a la trayectoria del programa, sumó que "me marca mucho el crecimiento conjunto de nosotros en lo profesional y en la sinergia en la evolución de los medios. La televisión del 2003 y la ahora es totalmente distinta".Por parte, Sebastián agregó que "desde una escenografía de camisetas, hasta tener una pantalla de fondo, todo fue cambiando".