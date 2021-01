Gustavo Bermúdez se refirió a su noviazgo con Verónica Varano

En el epílogo del 2020 brotó una noticia rimbombante, que enlaza sentimentalmente a dos artistas de enorme recorrido en el universo del espectáculo. Un flechazo que sorprendió, dado que no se hallaba en los pronósticos de nadie.



Verónica Varano culminó su matrimonio de doce años con el médico Martín Lombardero, y se deshizo en palabras positivas a su exesposo, lejos de los incordios o las controversias. Tras esa decisión, la actriz soltó indicios de que había encontrado el amor nuevamente, pero resguardó el nombre del galán.

En la última semana se la vio caminando con el actor Gustavo Bermúdez por las calles de San Martín de los Andes, donde decidieron pasar juntos el desenlace del año.



El galán reconoció el romance y sostuvo: "No tengo nada para decir, solo que está todo bien. Nunca hablo de mi vida privada. Está todo muy bien, gracias por preguntar", expresó en declaraciones a Primicias Ya.



En la búsqueda de mayores pormenores, solamente se limitó a exteriorizar: "Siempre me sentí muy respetado. Pero sigo sin decir nada. Está todo muy bien, gracias por preguntar, no es molestia que lo hagan porque además se tomaron el trabajo de hacerlo".