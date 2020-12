Griselda Siciliani bailó y se mostró sensual con el pañuelo verde como top

Tanto desde Actrices Argentinas como por su cuenta, Griselda Siciliani se ha mostrado como una ferviente militante del feminismo, y actualmente, en vísperas de que se debata nuevamente el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación, la artista protagonizó un baile sensual con el popular pañuelo verde.

Inicialmente, la actriz aprovechó el calor para cambiar su look y decidió utilizar como top la famosa prenda que reza Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir."Así estamos", anunció la bailarina en Instagram mostrando sus bíceps, pidiéndole a la Cámara de Senadores de la Nación que apruebe el proyecto de ley de Interrupción del Embarazo y utilizando los hashtags #abortolegal2020 y #alegríafeminista.La actriz agregó a su posteo un video en el que menea sus caderas y luce nuevamente el pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.La publicación de la artista obtuvo muchos "me gusta" y corazones verdes en los comentarios, así como también muchos elogios hacia su figura. Por otro lado, Siciliani recibió fuertes cuestionamientos provenientes de usuarios que no coinciden en su postura a favor de la despenalización del aborto, por lo que procedieron a criticarla o incluso expresar "desilusión", a pesar de que ella se manifestó desde hace años de esta forma, como por ejemplo, en 2018, cuando se debatió el proyecto de ley por primera vez en el Congreso de la Nación.