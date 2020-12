Flor Vigna: con Occhiato, "no tenemos un amor libre, sólo no llevamos etiquetas"

Elegida como uno de los Personajes del Año, Flor Vigna participó de la producción de fotos ?realizada con protocolo y con instancias escalonadas para evitar contacto? para la portada deque resumirá este excepcional 2020 que atravesamos con las restricciones que impuso el Covid-19.La pregunta obligada fue acerca de su relación con Nico Occhiato y si le molestaba que su vínculo sin títulos generara prejuicios o incertidumbre."Pasa que a veces uno siente que quiere ser comprendido y comprenderse. Y en el amor es donde más incertidumbre hay... Con Nico, cuando empezamos a salir en Combate tampoco pusimos fecha de novios, simplemente somos muy cabuleros y bueno, seguimos, y de repente, casi que convivimos", expresó Vigna."A nosotros al ser tan buen equipo juntos nos costó hacer cosas por separados. Hoy en día somos dos pibes que sabemos vivir para nosotros, no es 'ay, no te tengo, me falta la vida'. Pero lo amo muchísimo, me hace bien y la etiqueta se ganará sola con el tiempo", explicó la actriz, siempre genuina."La nuestra no es una libertad loca y amor por el solterismo sino es 'che, bueno, sabemos que trabajamos en este medio, que todos nos van a preguntar y que no nos importe'", explicó Flor, que aclaró que no hay pactos sino simplemente es "hasta donde queramos"."Simplemente nos vemos y tratamos de no pensar. Nos fue mal pensando. Pensamos mucho por los demás, entonces ya está, que los demás sean los demás", continuó y para finalizar dijo: "Si no les gusta, jodanse".