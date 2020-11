Aprovechó el calor para meterse a la pileta y mostrarse súper sexy

Barby Silenzi aprovechó el calor. Lució una bikini colorida y su figura sexy en la pileta, con un video y varias fotos que levantaron todavía más la temperatura.La bailarina, recientemente recuperada del coronavirus al igual que su pareja, El Polaco, se grabó para promocionar la marca que le facilitó el traje de baño, y se mostró al ritmo de una versión de Can't Take My Eyes Off You.

La sensual morocha también se fotografió desde distintos ángulos, e impactó a sus miles de seguidores con fotos de su cola, posando de espaldas a cámara.Quien no apareció en las postales fue El Polaco, tal como supo hacerlo en otras oportunidades.Igualmente, los dos atraviesan un gran momento, en especial, por el nacimiento de Abril, su primera hija juntos, hace cinco meses. Barby Silenzi, ya tenía a Elena, fruto de su relación con Francisco Delgado, y El Polaco a Sol y Alma, a quienes tuvo con Karina, la princesita y Valeria Aquino, respectivamente.