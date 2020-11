Nazarena Vélez contó que un ex Presidente la "persiguió sabiendo que era virgen"

Nazarena Vélez se sometió al diván de Estelita en casa, en la pantalla de América, donde fiel a su estilo les tira de la lengua a sus invitados y saca de las mejores declaraciones. Esta vez, la ex vedette contó que no estuvo con ningún Presidente de los argentinos, pero aclaró: "Sí, me han perseguido bastante. Uno fundamentalmente. Y sabiendo que yo era virgen, cuando era muy chiquita que trabajaba con Gerardo Sofovich, estaba insoportable".



Ni lento, ni perezoso, Jay Mammon indagó si se trataba de un riojano. A lo que sin hablar, Naza asintió con la cabeza: "Él era muy amigo de Gerardo y, en el entorno, teníamos gente en común que trabajaba con la producción de Gerardo y que serían amigos de él. Varias veces me hizo saber la propuesta, su interés en conocerme", aseguró la ex de Daniel Agostini. Antes la confesión de la actriz, el conductor siguió pidiéndole más detalles de esa historia: "Tendría 16, 17 años, con toda la furia", agregó Vélez.



Cambiando de tema, el conductor la llevó al plano actual de su relación con José María Muscari y detalló: "Está todo bien y no hay más contacto. Sería lo más sensato de decirte. Está todo bien, porque lo está. Pero no me quedó la sensación de amistad, ni las ganas tampoco para ser sincera".



"Si tengo buena onda, él me mandó un mensaje a principio de año, me encantó el mensaje, emotivo con Titi. Cómo familia compartimos un montón de cosas; él es padrino del hijo de mi hermano varón,pero cuando algo se rompe no hay mucho más que hacer", sentenció.



Saliendo del tema, Jey recordó el lindo momento de cuando compartieron escenario en Los Grimaldi y fue ahí cuando la mandó al frente de que estaba usando un ventilador. Nazarena se justificó: "Sí, estoy medio menopáusica y me puse un ventilador para no prender el aire".

Fuente: Paparazzi