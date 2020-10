Video: Dora Raquel, cantó en vivo en la pantalla de Elonce TV

Dora Raquel, es una artista oriunda de la localidad de Gobernador Echagüe, que defiende la música litoraleña. Es cantante, pero también se desempeñó como maestra de primaria y de secundaria.



En una nueva edición del programa Peña Entre Todos, canto en vivo Canción de Cuna Costera; Horizonte Colorado, entre otros clásicos.



"La guitarra fue el primer instrumento que me compró mi papá cuando yo tenía 8 años. Él me enseñó a tocarla y mi abuelo paterno tocaba el violín, así que es una familia que siempre le gustó la música", expresó a Elonce TV la artista.



"Durante mi adolescencia tocaba canciones de pop o románticas. En el año 1985, me invitaron a participar de una peña en el Festiva Mate Amargo de Nogoya, y a partir de ahí empecé a incursionarme en el folclore", dijo.



En gobernador Echague "el folclore se vive de una manera increíble. Vemos a nuestros jóvenes vestidos de guachos y llevando la identidad con mucho orgullo".



Nota completa en el video.