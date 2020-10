La hija de Susana se fue a Punta del Este: "Capaz me quedo hasta el verano"

Sarrabayrouse llegó a Puerto Madero junto a su pareja, Joe Miranda, quien no pudo ingresar al lugar y debió irse caminando debido a los protocolos.



ecordemos que Uruguay ya anunció que durante la temporada turística no permitirá el ingreso de extranjeros al país por lo que Mercedes se adelantó a la jugada y viajó antes.



"Capaz me quedo hasta el verano", alcanzó a confirmar Mecha en charla con el portal Farándula Show que estaba en el lugar cubriendo su partida.



Cabe mencionar que la diva argentina se instaló en su estancia La Mary desde hace muchos meses y regresó a la Argentina para operarse de su brazo. Luego volvió a la orilla vecina donde aparentemente se quedará por muchos meses más hasta que se normalicen las prohibiciones por la pandemia del COVID-19.