Periodista publicó un video de su experiencia paranormal en una noche lluviosa

El periodista de TN, Diego Poggi, generó amplia repercusión con un video que grabó durante la fuerte lluvia que recayó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Poggi se encontraba en su casa caminando y grabando cuando de pronto apareció una imagen espectral detrás de él."Estaba grabando un video por el trueno que se escuchó en toda la capital y apareció un espíritu o no sé qué mier. . . es atrás mío. ¿Ustedes también lo ven? Estoy re cagado ahora", escribió el periodista, de 33 años de edad, en Twitter. Y agregó: "Le subí el brillo y puse todo del mismo color así se ve bien".Poggi compartió el material audiovisual -grabado con un filtro verde- que lo muestra hablando cuando de pronto una figura espectral aparece detrás suyo con las manos abiertas. El periodista pega un grito: "¡Ahhhhh la p. . . madre! ¡Qué es eso!", se lo escuchó mientras su celular caía al suelo.

Tras el hecho, Poggi grabó otro video donde dijo que se iría a la casa de sus padres. "No me llamen que no voy a hablar con nadie ni ningún medio. Es posta. Necesito estar tranquilo", escribió en una historia de Instagram.En otro posteo, compartió un audio de su hermano, quien le dijo que se había cortado la luz en lo de sus viejos. "Somos la única casa sin luz. Esto no me cabe nada, mejor no vengas", le dijo su hermano. Acto seguido, publicó un audio de su mamá donde le decía que estaba muy nerviosa y angustiada por el corte de luz. Aún así, le preguntó a Diego por el episodio "fantasmal" que había vivido.Por ese motivo, finalmente, terminó durmiendo -según contó- en la casa de su amiga Natalia.

"No sé qué es lo que apareció en casa anoche. Acá les dejo el video porque todos me preguntan. La cuestión es que me tuve que ir anoche del cagazo", escribió el periodista horas atrás tras la repercusión del video que compartió antes y que luego borró de Twitter pero que dejó en Instagram.Si bien muchos se asustaron con la grabación y aseguraron que efectivamente se trataba de un fantasma, otros se mostraron incrédulos y sostuvieron que se trataba de un filtro de Instagram.