Nati Jota tiene coronavirus y mostró cómo comprobó que se había contagiado

Nati Jota anunció a través de sus redes que dio positivo de coronavirus. La periodista, compañera de Nazareno Mottola -quien también contrajo el virus- en El Show de Los Escandalones dio detalles de su estado de salud."Che di covid+. Ayer empecé a sentir que no olía bien y los gustos y eso. Hoy me hisopé. Estoy bien", fue lo primero que escribió Nati Jota en su cuenta de Twitter.Más tarde, profundizó sobre su estado de salud y reveló qué la llevó a hacerse el estudio. "Les cuento una, tengo coronavirus. No sé qué cara poner para decirlo. Desde que empezó esto siempre me imaginé el momento -sobre todo cuando eran pocos- de decir "che, bueno, me hisopé", y me lo imaginé tipo como cuando te ganás un Martín Fierro. . . cómo lo vas a agradecer y no te sale decir lo que ibas a decir", arrancó diciendo la periodista de 26 años de edad.Y continuó: "Ayer empecé a sentir que me costaba oler", contó, y agregó que le mostraría a sus seguidores el video que le envió a su familia haciendo una "prueba casera"."Después comía y decía "sí, le siento el gusto", pero mmmm. Era como que mordía carne y podía ser cualquier otra cosa. Y bueno, hoy a la mañana me fui a hisopar y me dio positivo", dijo, e indicó que "está bien" y que sólo está "un poco caída" y que no tenía fiebre.Nati Jota, además, se refirió a su presencia en Bienvenidos a Bordo, el ciclo conducido por Guido Kaczka en la pantalla de El Trece, donde participa continuamente, y aclaró: "El programa que ustedes vieron ayer en lo de Guido, se grabó el viernes, y me mojé. Yo pensé que había sido eso y que pasé frío, pero no, era covid positivo".

"Tengo un poco de tos. Estoy re bien igual, solo estoy un poco deprimida porque no puedo entrenar, no puedo ir a comprar, no puedo trabajar, no puedo nada, pero qué va ser. Ya estoy hablando con mi médico, que me atiende siempre, y me va a seguir el caso a ver si Dios quiere, un unos días tengo el alta", cerró la influencer e integrante del programa conducido por Rodrigo Lussich los sábados a la noche en América.Luego, compartió con sus 1.784.219 de seguidores en Instagram el video que grabó para mandarle a su familia donde intentaba sentirle el olor a la lavandinay no pasaba nada."Hisopado en vivo", tiró Nati. Acto seguido, agarró el envase de lavandina, acercó su nariz. "Capaz porque tiene poca", dijo buscándole la vuelta a la falta de olfato. "Nada siento, no siento", agregó después en dos intentos más.