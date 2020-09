Ernestina Pais se puso el chip sexual y reveló: "Me voy a sentir genial"

"Pará, ¿le puedo agradecer a la Doctora Pedreira? ¡Gracias Doc, me puso el chip sexual y me dice que me voy a sentir genial a partir de ahora! Me lo puse el martes", empezó explicando Ernestina.



Yanina Latorre no dejó pasar el comentario y quiso indagar: "¿Y para qué te lo pusiste?", le preguntó, a lo que la panelista de Intratables aclaró: "Por una cuestión hormonal, digamos. Le dicen el 'chip sexual', pero en realidad es un balanceador de hormonas". "¿Cómo te lo colocan, se inyecta?", quiso saber Ángel De Brito. "Es como una engrampadora (risas). A mí me lo pusieron acá (muestra la cola). Hay distintos, según si te falta cortisona o testosterona", explicó Pais.



El "chip sexual" sirvió de excusa para que preguntaran por Fabián Doman. "No, la verdad que yo no comparto conversaciones íntimas con Doman. Lo aprecio mucho, me llevo súper bien, es recontra buen compañero", les respondió.



Ernestina Pais ya fue noticia por su intensa crítica al protocolo que decidió implementar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para permitir la actividad de restaurantes, únicamente en espacios al aire libre.



La panelista de Intratables es también dueña del restaurante "Milion" ubicado en el barrio de Recoleta, que se encuentra en una calle angosta, por lo que todavía no puede atender clientes.



La actividad gastronómica al aire libre queda exclusivamente sujeta a realizarse en la vereda, calzada u otros sectores del espacio público. Por lo tanto, los gastronómicos no podrán hacer uso de espacios o salones interiores, patios internos, terrazas y jardines. Esto la perjudica notablemente a Pais, quien en su restaurante tiene una terraza y un patio interno que no podrá utilizar a pesar de la apertura.



El Destape