Ivana Nadal habló de una mala praxis y de su próxima cirugía

Ivana Nadal habló públicamente de su próxima operación. Tal cual lo contó en sus Instagram Stories, la modelo se someterá a una cirugía. Se trata de una operación vinculada a los implantes de pecho que se hizo diez años atrás. "Todo se había frenado por la pandemia, pero ahora me avisaron que será esta semana", explicó Nadal. "¡Estoy muy ansiosa!""Les quiero hablar muy breve de esto", comenzó Nadal en sus redes sociales, señalándose el pecho. "De mis lolas. Las voy a estar operando esta semana", agregó. La modelo contó que tenía planificada la intervención antes de que comenzara la pandemia y que esta semana el cirujano le comunicó que reanudó su actividad y podrá entrar al quirófano."Cuando tenía 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular", relató. "El cirujano de ese momento me pone los implantes detrás del músculo sin explicarme que era más doloroso y que no era la mejor decisión: esa lola se me salía de lugar internamente. Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía". La experiencia, definió Nadal, fue "muy traumática".Nadal fue sometida a una segunda operación por ese entonces. "Salió mucho mejor, puso los implantes delante del músculo y no hubo dolor en el posoperatorio", definió. Sin embargo, tras 10 años con esos implantes, la modelo y conductora consideró que por los cambios en su cuerpo es necesario volver a entrar al quirófano. "Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida", reflexionó. "Y entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces creo que es el momento de hacerlo".