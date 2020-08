El Dipy reflexionó sobre política y reveló que es oriundo de Entre Ríos

A ver si entienden de una vez.. pic.twitter.com/jYnsw3wWhs — el Dipy (@dipypapa) August 10, 2020

El cantante de cumbia David Adrián Martínez, conocido como "El Dipy", comentó que nació en Gualeguaychú."Estoy sorprendido porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde soy kirchnerista o peronista; yo me crié en La Tablada (partido de La Matanza), vine desde Gualeguaychú", reveló "El Dipy", que continuó con su reflexión: "ahora que se enteraron que no soy peronista piensan que soy macrista. Yo no soy de ninguno de ellos, no soy de nadie"."¿Saben de quien soy yo? del que saque el país adelante", aseveró."Alberto, dejate de romper las pelotas ya. Hace 5 meses que no laburo capo. Deja de hacerte el Slash porfa. Después charlamos si sabes o no de música pero ahora ponete a laburar por el país mostro. Nos venís guitarreando hace tiempo ya. Deja de boludear hermano. Gracias Loviu", fue el twit del cantante que desató la polémica.Luego, posteó un video en el que profundizó su reflexión, apuntando contra la clase política en general."Yo digo lo que pienso. Se llama sentido común. Cómo no voy a opinar. En los canales de televisión opina la oposición y el gobierno y en el medio nosotros esperando para saber qué van a hacer. Todos dicen lo mismo. La herencia. Todos le echan la culpa al otro y nosotros en el medio. La culpa es nuestra, no es de ellos. Siempre se vota al mejor de los peores. ¿Es justo que hayas trabajado toda tu vida para no tener nada? es justo no tener nada en un país rico? es justo que te roben tu sueño? No es justo. Por eso opino", sentenció.