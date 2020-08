Se mostró sexy en un video y sus seguidores se asustaron por su extrema delgadez

Brenda Asnicar está volcada con mucho ahínco a su carrera musical, así prepara nuevos proyectos. Después de separarse del Duki, con quien vivió un amor desde este verano, ahora apunta su norte a seguir desarrollándose como cantante, buscando su estilo.Abocada en esa línea, la ex Patito Feo posteó un video en su cuenta de Instagram para promocionar un show virtual, que brindará el 22 de agosto, en el que promete mucha producción y calidad para presentar su nuevo material.Asnicar se mostró con un top muy corto, que le dejaba muy expuesta la zona abdominal y la cintura, así como los brazos. El estado físico no pasó desapercibido por sus seguidores y la mayoría haciendo hincapié en la delgadez.Los internautas le pusieron frases como: "¡Estás puro hueso!", "Te veo muy flaca, ¿estás enferma?", "Demasiado delgada? estabas mejor antes", "¿Por qué estás tan flaca?", "Esto no está bien", "Es preocupante que estés tan flaca".No obstante, muchos seguidores se plantaron en la vereda de Brenda y le tiraron muy buena onda con sentencias como: "¡Estás hermosa! ¿Cómo hacés para tener ese cuerpo?", "No le hagas caso a las envidiosas", "Sos la mujer más hermosa del mundo. No hagas caso al qué dirán".En otras oportunidades, Asnicar respondió a críticas de este calibre y dijo: "Me da mucha risa la gente que me dice 'estás re flaca andá a comerte una hamburguesa'. Odio las hamburguesas y odio las harinas. Me encanta el asado, la carne. Soy flaca gente, tuve kilitos de más y de menos, ¿por qué tengo que dar explicaciones?".