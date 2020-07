Por qué "la Chilindrina" abandonó El Chavo del 8 durante un año

Cuando María Antonieta de las Nieves, conocida como la Chilindrina, empezó a ausentarse repentinamente de El Chavo del 8 en 1973, muchos pensaron que se trataba de un cambio temporal y que pronto volvería a su rol. Otros aventuraron lo peor: que fuera consecuencia de una pelea con el jefe, Roberto Gómez Bolaños, quien ya había tenido encontronazos con los actores, especialmente por los derechos para interpretar a sus personajes en lugares sin su supervisión.Se vio por última vez a la Chilindrina en un episodio que salió al aire el 10 de septiembre de 1973, titulado "La carretilla de los toros". Después, ya no más. Durante todo 1974, los fanáticos extrañaron las muecas de la hija de Don Ramón y sus travesuras junto al Chavo (Gómez Bolaños) y Quico (Carlos Villagrán).En un momento, empezó a comentarse que María Antonieta de las Nieves estaba embarazada. Efectivamente, la actriz se encontraba de licencia por embarazo; participó de la tira al principio, hasta que ya no pudo disimular más su estado y se tomó un descanso.Luego de dar a luz, la cómica participó en un programa infantil emergente llamado Pampa Pipiltzin, que presentaba una novedosa banda de sonido, y no retornó inmediatamente a las grabaciones de El Chavo del 8.Sin embargo, en 1975 los televidentes fueron testigos del regreso de la Chilindrina a "la vecindad". Para la ficción, la hija de Don Ramón había estado de visita en la casa de sus tías, en Guanajuato.

La Chilindrina llegó con una montaña de valijas, que fueron cargadas hasta su casa por su padre, y sorprendió al Chavo, Quico y Doña Florinda (quien no la extrañaba para nada). Curiosamente, su regreso se filmó en dos episodios diferentes de 1975, muy parecidos entre sí.El célebre show mexicano seguiría en el aire hasta 1980, cuando culminaron las grabaciones, luego de un marcado desgaste de todos los protagonistas y acusaciones de maltrato contra el creador, Gómez Bolaños.