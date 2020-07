"Recuperé kilos que perdí y más, pero lo que disfruté comiendo no tiene precio"

Ivana Icardi salió al cruce de los que la criticaron por haber engordado. La hermana de Mauro Icardi había perdido 14 kilos durante su participación en el reality español "Supervivientes", que se realizó en la isla de Cayos Cochinos, en Honduras.Ahora que empezó a recuperar su peso, la joven tuvo que soportar que le llovieran comentarios desagradables en Instagram. Decidida, dio una respuesta contundente.Después de 18 semanas en "Supervivientes", a mediados de mayo, cuando salió del reality, Ivana Icardi no se reconocía en la delgadísima figura que le devolvía el espejo.Impresionada al ver su estado físico, exclamó: "¡Madre mía, ésa no soy yo! Soy un chupa,chups, soy todo cabeza. ¿He adelgazado muchísimo o es que la cámara me engorda muchos kilos? ¡No tengo culo, lo tengo en el tobillo".Al verla tan impresionada, el conductor del programa, Jordi Gonzáles, le propuso que se subiera a una balanza. Lamentablemente, Ivana no estaba equivocada: pesaba 13,7 kilos menos que cuando entró al reality.Ivana siguió sin poder salir del asombro. "Mi marca eran los flotadores y el culo gordo y no queda nada de eso", lamentó. Ahora, a casi dos meses de haber retomado su vida fuera del juego, la cuñada de Wanda Nara fue recuperando su peso adecuado.Rareza de los tiempos que corren, en las fotos que ella iba subiendo a Instagram luciendo su cuerpo cada vez más saludable, muchos de los seguidores la criticaban por haber engordado. Harta de esa situación, Ivana posteó una respuesta contundente acompañando una imagen donde se la ve en bikini en las playas de Palma de Mallorca.El texto de Ivana Icardi dice: "Desde que llegué de la isla no he parado de leer comentarios como: "te tienes que cuidar, no engordes, que no te pase factura el efecto rebote" ¿Les soy sincera? Después de estar tres meses sin comer todo lo que me apetecía, me fue inevitable llegar y que el cuerpo me pidiera todo eso por lo que moría y no podía comer"."Quizás lo hice de manera incontrolada -siguió diciendo-. Mea culpa. Yo también me he machacado un poco algún día que otro, porque obviamente había quedado con un cuerpo mucho más tónico y estilizado y, en mes y medio, volví a mi cuerpo de siempre (el que no se priva de nada).. ¿Que he engordado? Sí, recuperé todos los kilos que perdí y más, pero lo que he disfrutado comiendo no tiene precio".En el final de su posteo, Ivana Icardi manifestó: "Ahora estoy tratando de llevar una rutina más sana e incluso estoy haciendo un poco de ejercicio, sin privarme de nada, sólo sin pasarme (sobre todo con lo dulce). Si con algo me quedo de todo esto, es que los extremos no son buenos. Ni lo poco ni la exageración. . . así que, como todo en la vida consiguiendo el equilibrio seguro que lo voy a llevar mejor".