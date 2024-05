Gobernador pide “provincializar” rutas nacionales, concesionarlas y cobrar peaje

Una crisis que se agrava

La Legislatura de la provincia de Río Negro empieza a discutir un proyecto de ley para que en todas las rutas provinciales se cobre peaje. La razón: en los últimos años hubo una fuerte caída de los recursos para su mantenimiento, situación que se agravó con los recortes nacionales que impuso Javier Milei a las provincias.El gobernador Alberto Weretilneck y su vecino neuquino, Rolando Figueroa, acaban de pedirle a Nación, el traspaso de las rutas nacionales ya que, descuenta que no habrá marcha atrás en la gestión libertaria respecto al rol del Estado en la obra pública.El viernes pasado envió a su vicegobernador, Pedro Pesatti, un proyecto de ley que establece "una contribución especial de peaje, que será abonada por quienes hagan uso y aprovechamiento económico de la infraestructura vial provincial, consistente en la circulación con vehículos, acoplados, remolques y/o maquinarias a través de ésta".En los argumentos de la propuesta, se indica que la Dirección de Vialidad Rionegrina (DVR) tiene a su cargo el estudio, proyecto, construcción, reconstrucción, mejora, ampliación, remodelación y mantenimiento de las redes viales provinciales.El costo que todo esto implica se cubre con ingresos provenientes del Fondo Nacional de Vialidad que distribuye el 60% del 10,4% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos entre cada uno de los organismos de vialidad de las provincias, en función de los porcentuales de distribución vigentes para la coparticipación vial que fija el Consejo Vial Federal.Entre 2021 y el 2023, la DVR percibió ingresos por debajo del 29%, mientras que se triplicaron los gastos de funcionamiento, déficit operativo que se agravó en los años siguientes y que la gestión rionegrina cubre con recursos del Tesoro Provincial. Frente a esta crisis se postergaron obras y proyectos.En 2021 los ingresos por coparticipación vial fueron superiores a los gastos mientras que en 2022 estuvieron $ 190 millones por debajo de los gastos requeridos y en 2023 casi $ 641 millones por debajo.La motosierra de Javier Milei terminó de complicar la situación de los rionegrinos. "El Tesoro de la provincia experimenta una caída drástica en los envíos de coparticipación que debe realizarle el Gobierno Nacional. Esas transferencias registraron una caída del 29,3% en términos reales, con respecto a la misma quincena de abril de 2023, que contrasta con la inflación interanual de 296,45% a abril de 2024, según el dato del Informe de Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central", se indicó en el proyecto de ley.En ese marco, los funcionarios alertan que "pone en riesgo la capacidad operativa de la DVR, provoca un deterioro de su equipamiento y no permite garantizar el mantenimiento del estado general de nuestras rutas, así como también, impide la planificación y ejecución de obras de ampliación, reacondicionamiento o mejoramiento de las rutas e infraestructura vial existentes".El escenario "es alarmante", advierte el texto sobre las fuentes de recursos nacionales "congeladas y licuadas por los índices inflacionarios e inexistencia de expectativas que el cuadro se revierta en el marco del plan de ajuste implementado por el gobierno nacional".Lo señala la iniciativa y es visible en el distrito: el deterioro vial avanza rápidamente sobre todo como consecuencia del flujo turístico y las actividades productivas desde la fruticultura a la actividad hidrocarburífera.A pesar de la caída de los recursos, tanto Río Negro como Neuquén pidieron a la Dirección Nacional de Vialidad la transferencia de la operación y mantenimiento de las rutas nacionales N° 22, 151, 231 y 242, "estratégicas para el desarrollo económico, industrial, turístico y social de toda la región, que actualmente registran paralización de obras y un deterioro que exigen una inmediata intervención estatal".Esa deuda de infraestructura no se le adjudica a Milei sino a las administraciones de las últimas dos décadas.Tanto para el mantenimiento de unas como de otras, Río Negro busca cobrar peaje durante los próximos 20 años, cobro que quedaría a cargo de la DVR como autoridad de aplicación, con la posibilidad de que se pueda transferir la gestión de cobro a terceros en el marco de contratos de concesión de obra pública regidos por la Ley J Nº 1444.Entre las rutas que pasarían a tener peaje están los cuatro kilómetros que unen Viedma con el aeropuerto Gobernador Castello; la ruta entre Sierra Grande y Playas Doradas y por ejemplo los 8 km de la circunvalación de San Carlos de Bariloche. El Poder Ejecutivo provincial se reserva el derecho a determinar los puntos en los que se exigirá el cobro y también la fecha de inicio.Además, la autoridad de aplicación determinará un régimen de abono mensual fijo para los contribuyentes que opten por el pago anticipado y simplificado de la contribución, con una bonificación del 25%.Río Negro establecerá la base imponible a partir del precio del litro de gasoil grado 3 para la venta al público en el Automóvil Club Argentino de la capital provincial, la ciudad de Viedma y se tendrá en cuenta el precio publicado por la Secretaría de Energía de la Nación, indicó. El valor se actualizará trimestralmente., desde el kilómetro 0 en el límite este con La Pampa (Río Colorado), hasta su intersección con la rotonda de Cipolletti, rotonda inclusive, con la Provincia de Río Negro., desde la rotonda de Cipolletti hasta el límite con la Provincia de La Pampa (km. 149,74), con la Provincia de Río Negro., desde el límite con la provincia de Rio Negro (tercer puente) hasta su finalización en el empalme con Ruta Nacional Nº 40 en la localidad de Zapala, (194 km), con la Provincia del Neuquén., desde su nacimiento en el empalme con Ruta Nacional Nº 40 en la localidad de Las Lajas, hasta el límite con Chile (Paso Pino Hachado) (58 km), con la Provincia del Neuquén., desde su nacimiento en el empalme con Ruta Nacional Nº 40 en cercanías de Lago Espejo hasta su finalización en el límite con Chile (Paso Cardenal Samoré) (31,4 km), con la Provincia del Neuquén.