Fue al programa de Lizy pero zafó: "Mi test de coronavirus dio negativo"

El test de Magui Bravi dio negativo. La bailarina se sometió al hisopado y comentó la novedad en su cuenta de Twitter, donde tiene miles de fanáticos que la siguen y la adoran."Para los que me están preguntando, gracias por preocuparse. Mi test de covid 19 dio negativo" informó Magui para despertar, en cuestión de minutos, la satisfacción de su legión de simpatizantes, que le empezaron a mandar mensajes de alegría, saludos y la recomendación de cuidarse."Mejor así, me alegro mucho. Igual, a cuidarse", "alegría. Alegría y alivio", "buenísimo, ahora a cuidarse más que nunca", "me alegra mucho leerlo acá, no olvides que hay que cuidarse" fueron, en general, los mensajes de sus seguidores.Como muchos otros artistas, Magui participó en El precio justo, el programa que parece haberse convertido en una especie de "bomba epidemiológica" que diseminó el virus por el mundo de los famosos.A partir del positivo que le dio a un productor del ciclo se produjo algo así como un efecto dominó en el que fueron cayendo otros integrantes del equipo técnico, la propia conductora Lizy Tagliani, su asistente directa "Floppy" y ahora algunos de los que participaron de las grabaciones.Tanto Miguen Angel Cherutti como Belén Francese confirmaron que sus tests arrojaron resultado positivo. En el caso de la "poetiza" también se contagió su novio y futuro marido, Fabián Lencinas.