Carina Zampini y su relación con Christian Petersen: "Practicamos el poliamor"

El juego de seducción entre Carina Zampini y Christian Petersen se convirtió en uno de los momentos más divertidos El gran premio de la cocina. Tras la simulación de una boda que protagonizaron el año pasado, con beso incluido, el jurado y la conductora volvieron referirse a su romance al aire."¿Usted se acuerda que estamos casados?", le preguntó con picardía la conductora del reality. "¡Me está siendo infiel! Es horrible eso", le respondió el cocinero, siguiéndole el juego.Entonces, Zampini le retrucó: "Claro, usted no. . . Nosotros tenemos el famoso poliamor, que está tan de moda. Y así lo vivimos". "Era abierto", dijo el cocinero dando a entender que él no estaba enterado de la modalidad de la relación.De este modo, la pareja sigue alimentando los rumores de un amor que no fue confirmado pero del cual sobran indicios.