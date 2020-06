"Me llegan propuestas eróticas", reveló el entrerriano eliminado de Bake Off

Espectáculos El pastelero entrerriano quedó eliminado y se llevó un gran halago de Christophe

En la última emisión de Bake Off fue el turno de Ángelo de abandonar el reality, conducido por Paula Chaves. El participante quedó afuera de la competencia de Telefe.Ya eliminado, el entrerriano contó cómo cambió su vida a partir del programa e hizo una llamativa revelación. "La realidad es que es demasiado nuevo para mí, ver cómo me aumentaron los seguidores en redes, no lo puedo creer. Yo mando un tweet medio polémico y la gente en eso se prende", comenzó en Por si las moscas, por La Once Diez."Me llegan propuestas eróticas o sexuales y yo me río. Trato de tomarme todo con humor. Es muy fuerte", continuó Ángelo, divertido. "Mi mejor momento fue el día del arroz con leche, pero el peor que fue cuando hicimos la torta con flores y me quedó horrible, hubo memes que me hicieron pasar vergüenza por Twitter", completó el joven.