El pastelero entrerriano quedó eliminado y se llevó un gran halago de Christophe

El reality Bake Off Argentina, El Gran Pastelero cada vez está más cerca del final. De hecho, el programa conducido por Paula Chaves ya tiene a sus cuatro semifinalistas.y son los cuatro que lucharán por ser el ganador, consagrarse como "El Gran Pastelero" y llevarse los 600 mil pesos de premio.Pero para que ellos lleguen, Angelo debió quedar en el camino. El participante de 19 años, originario de Gualeguay, quedó eliminado en la jornada que debieron superar tres desafíos que tuvieron como protagonista al chocolate.El gran fallo llegó en la preparación de una estructura de chocolate de 40 centímetros. Angelo decidió hacer un Obelisco, pero el resultado no fue el esperado y el jurado, integrado por Damián Betular, Pamela Villar y Christophe Krywonis, no lo perdonó.Los otros desafíos del día fueron: una preparación con tres texturas diferentes del chocolate y un volcán de chocolate."No me imaginaba llegar hasta acá. Vine con muchos sueños y ganas de aprender", se despidió Angelo, entre lágrimas. "Quiero agradecerle al jurado y a mis compañero. Me llevo muy bien con todos. Estoy muy contento. Aprendí mucho"."A tu edad no sabía hacer ninguna torta, así que vas por muy buen camino. Vas a ser un gran pastelero", le dijo Betular. "No tengo hijos pero si tuviera uno quisiera que sea como vos, sos una buena persona, esto nos emociona a todos. Tenés el plus de ser una persona que hace todo con rectitud, no cabe duda de que vas a ser un pastelero en algún momento, te vas por la puerta grande"."Yo sí tengo un hijo me gustaría que sea como vos de grande. Nos enseñaste un montón, nos encantó que estés acá, a seguir creciendo y brillando", le dijo Paula Chaves.