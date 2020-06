Un comentario de Lorena Maciel sobre los extranjeros generó polémica

Me refería a este caso! Hay una denuncia penal..en realidad varías... Odio es otra cosa https://t.co/WHLXXKI0tu — Lorena Maciel? (@maclorena) June 4, 2020

Fuertes declaraciones que Lorena Maciel hizo estando al aire en TN generaron polémica y fueron objeto de repudio en Twitter, donde varios usuarios compartieron el video con sus dichos al analizar el funeral de los dos bomberos fallecidos en Villa Crespo con el fin de tildarla de xenófoba.Maximiliano Firma Paz y Ariel Gastón Vázquez fueron despedidos en el Cementerio de Morón, y un móvil de la señal de noticias se hizo presente en el lugar. Mientras que la cámara otorgaba imágenes del doloroso momento, Guillermo Lobo hizo una reflexión dedicada a todas las personas que ofrecen servicios para la comunidad, y en especial, en un contexto tan difícil como lo es la pandemia de coronavirus COVID-19."Este no es solo un homenaje para Ariel y Maxi. En esta Argentina, que muchas veces nos duele, es un homenaje al que está sirviendo ahora el mate cocido en un barrio pobre, al que está cosiendo un barbijo para dárselo a alguien, al que trata de hacer una compra para un adulto mayor. Es un homenaje al soldado raso que está sirviendo un plato de sopa, al marino que en este momento está en Tigre, arriba de una canoa, llevando un kilo de polenta", consignaba el conductor de Todo Noticias, hasta que fue interrumpido por su compañera."Al gendarme que está en la frontera, eh, evitando que vengan a cobrar planes sociales desde otro país, o que vengan a contagiar a una población de coronavirus, por ejemplo", sostuvo la periodista, cuyo nombre se convirtió en tendencia de la red social del pajarito debido a esa frase.Tras recibir muchas críticas, Maciel escribió en esta plataforma y se defendió de quienes la acusaron de difundir un "discurso de odio". "¡Me refería a este caso! Hay una denuncia penal. En realidad varias. . . odio es otra cosa. Es importante que se sepa que un caso puntual al que me refería (pero que no quedó claro) se puede tomar como general y puede estigmatizar a los que mas necesitan", indicó la conductora, compartiendo un artículo de El Tribuno sobre la detención de ciudadanos bolivianos en La Quiaca, provincia de Jujuy, cuando querían ingresar a la Argentina para poder obtener la Asignación Universal por Hijo y el Ingreso Familiar de Emergencia.