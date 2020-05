Rial habló sobre el presunto romance entre Alejandro Fantino y Luciano Pereyra

En primer lugar, el ex presentador de "Animales Sueltos" reveló que dicho rumor se originó en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, en medio de un festival."Ahí se hacía el festival del pescador, que es de folclore, y siempre venían varios folcloristas. Varias veces vino a tocar Luciano Pereyra, y lo invité a pescar un par de veces a Luciano", expresó el periodista deportivo.Ante la mirada atenta de sus colegas en el piso, el conductor siguió con su relato y despejó todo tipo de dudas. "Algún gaucho de la zona me habrá visto salir para adentro de la isla con Luciano tocando la guitarra y ahí habrá nació el rumor: Ah, este anda con Luciano Pereyra", señaló el ex novio de Miriam Lanzoni."Todo quedó rondando como un gran mito popular", agregó Luis Ventura y rápidamente, el comunicador le retrucó entre risas: "Qué linda historia. Es una historia de un romanticismo terrible".En el día de ayer, en "Intrusos" redoblaron la apuesta y opinaron sobre el presunto romance entre Alejandro Fantino y Luciano Pereyra. "No, yo me voy. ¿Está chequeado todo esto?", expresó Jorge Rial."Vení, sentate acá. Él lo dijo al aire", le aclaró Rodrigo Lussich al conductor. "¿Pero seguro? Fantino es mi amigo. Y viene después de nosotros. Va a venir y nos va a liquidar", señaló el conductor estrella de América. "Sí, el mismo habló de la leyenda bíblica en su programa. Él dijo que pescaban juntos. Fue un gaucho ladino el que generó una teoría que no es cierta. Él mismo aclaró la leyenda", le respondió Lussich.