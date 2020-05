El mundo del espectáculo despide a Sergio Denis en las redes sociales

Cantantes, artistas y muchas personalidades cercanas al mundo del espectáculo despidieron hoy a través de las redes sociales al fallecido cantautor Sergio Denis, con palabras de afecto y admiración.El compositor Alejandro Lerner expresó hoy que la muerte de Denis fue por culpa "de la desidia y la ignorancia", pero aclaró que el cantante "se lleva todo el amor y la admiración que él sembró"."Se va un grande. Se lo llevó la desidia, la ignorancia. Pero se lleva todo el amor y la admiración que él sembró, no sólo como artista. Un Buenazo con Mayúsculas. Gracias Sergio. Mi tristeza y mi bronca!. Y el cariño y la amistad que te mereces mis respetos a la familia #sergiodenis", indicó Lerner en su cuenta de Twitter.Por su parte, la cantante Valeria Lynch también utilizó la red del "pajarito" para darle el último adiós a Denis al señalar: "Tan buena gente. Tan compañero. Siempre estarás en el recuerdo y en mi corazón. Ya descansas en paz. Que se ilumine el camino a tu descanso eterno #SergioDenis QEPD".En tanto, el dúo Pimpinela, de los hermanos Lucía y Joaquín Galán, despidió a Denis al señalar: "Lamentamos el fallecimiento del querido #SergioDenis talentoso y luchador, querido por su publico. Nuestros respetos a su familia y a él que ya descansa en Paz. Q.E.P.D"."Una muy triste noticia... Buen viaje Sergio querido. Mis más sentidas condolencias.#SergioDenis", expresó en su cuenta oficial Ramón "Palito" Ortega, junto a una foto en la que se los ve compartiendo escenario.El cantante Axel le dio el último adiós a Sergio Denis y señaló que lamentó "mucho su partida", y agregó: "Para mi no sólo un gran amigo, sino además uno de lo grandes cantautores populares de Latinoamérica! Siempre estarás presente con tu música!".El ex líder de Los Caballeros de la Quema, Iván Noble, escribió: "El rock y aledaños durante muchos años cometió la torpeza de ser sardónico con los artistas populares, a caballo de un sospechosísimo sentimiento de superioridad artística. Por suerte, es agua pasada. Respeto por Sergio Denis. Buen viaje..."."`Te quiero Tanto` de Sergio Denis es uno de esos temas que a las 4 de la mañana ponen en una fiesta a todos a la misma altura dejando de lado todos los prejuicios. El rico con el pobre, el cheto con el grasa, el abuelo facho con el nieto fumón. Una canción mágica. Capo Sergio", escribió fiel a su estilo en su Twitter el conductor y humorista Migue Granados.En FM 101.1 habló Dyango radicado en España, cantante y amigo de Sergio Denis quien recordó con mucho amor a su amigo tras su partida este mediodía."Se me ha muerto un amigo íntimo, un amigo de verdad...Hoy es un día horroroso para mí", reveló conmovido Dyango.En relación a la personalidad de Sergio, su amigo dijo: "Era una persona que podías confiar siempre, él tenía una simpatía inmensa y era muy amiguero".