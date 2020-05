Sergio Denis antes de su último show en Paraná: "Nunca quise parecerme a nadie"

Entrevista con Elonce

Se confirmó este viernes, la noticia del fallecimiento del cantante Sergio Denis, quien se encontraba internado en la clínica ALCLA de la Capital Federal, donde permanecía internado con un estado estable, pero frágil y vulnerable, desde el 13 de abril de 2019.Sin embargo, los paranaenses pudieron disfrutar su último show en la ciudad, el 1º de julio de 2016. En esa oportunidad, Sergio Denis llegó a Paraná, para presentar su último disco "Clásico". El show, en el que también interpretó canciones de décadas pasadas, se realizó en el Teatro Municipal 3 de Febrero.Minutos antes del espectáculo,, en hinchadas italianas, y hasta me dijeron que los indonesios", dijo a este medio.Asimismo, expresó que "hoy en día, contarle a alguien que no tiene idea de lo que fueron nuestras épocas y que se conmueva o escuche con detenimiento, es casi imposible, porque la vida es otra. Ya se nace con las computadoras y toda la tecnología", reflexionó.Sin embargo, resaltó queEn aquella charla con Elonce, el cantante había dialogado en profundidad y destacó que ". Siento que soy uno más en la cantidad de artistas que hay en Argentina, que simplemente hace lo suyo".Asimismo, recalcó que "siempre me mantuve fiel a mi estilo, aun cuando éramos mirados de costado, por ejemplo, en el momento de más auge del rock. Nunca quise parecerme a nadie y eso, algún día, aunque pasen 40 años, puede tener su lugar".Su nombre que figura en el DNI es Héctor Omar Hoffmann.. Acerca del por qué eligió este nombre artístico, señaló que como era difícil que se memorizara el real, entre varias opciones "me eligieron este, porque decían que tenía pinza de sajón"."No establezco diferencias entre ningún público.", remarcó el cantante. Elonce.com