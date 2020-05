Vicky Xipolitakis pidió el arresto domiciliario de su exmarido

Vicky Xipolitakis pidió una medida cautelar contra su expareja y padre de su hijo, Javier Naselli, en la causa que le inició por "lesiones leves agravadas", y solicitó la prisión domiciliaria. El argumento de la presentación se basa en la posibilidad de que el banquero se fugue o entorpezca la investigación.



Martín Francolino, el abogado de la mediática, elevó el pedido en las últimas horas, según consignó el sitio Primicias Ya. "Conforme a la veracidad de los hechos investigados y a efectos de asegurar la comparecencia del requerido proceso, solicito disponga el arresto domiciliar o prohibición de la salida del país", indicó el letrado.



"Considerando estar en presencia de un caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso, la querella solicita el dictado de medidas cautelares que limiten la libertad ambulatoria del requerido como la prohibición de salir del ámbito territorial que determine o arresto en su propio domicilio o en el de otra persona", señaló en el escrito.



Para el abogado "los antecedentes y circunstancias del imputado permiten sospechar que éste intentará substraerse de las obligaciones procesales".



En el documento se detalla parte de la declaración de Naselli donde confirma que estudió en Córdoba, que luego continuó en Japón y que trabajó en Suiza y Nueva York y que "no veía televisión" por lo que "desconocía a la denunciante".



Asimismo, se deja en claro que la expareja de Vicky tiene bienes en Estados Unidos y que posee un poder adquisitivo muy alto que "le facilitaría la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación".



Si la Justicia acepta el pedido de la cautelar, Naselli podría recibir la prisión domiciliaria o podrían impedirle que salga de su país de residencia (Estados Unidos) hasta la audiencia del juicio por "lesiones leves agravadas por el vínculo y género en concurso ideal con amenazas simples y turbación de la posesión".



En diálogo con el programa Tarde Pero Temprano (Net TV), la mediática sostuvo: "Yo del papá de mi hijo no quiero hablar porque la verdad es que no tengo palabras lindas y no deja de ser el padre; así que prefiero guardármelas. Es una decisión que tomó mi abogado y se la respeto".