Flor Jazmín Peña y Magalí Tajes dejaron la convivencia en medio de la cuarentena

Desde que decidieron pasar la cuarentena juntas, Flor Jazmín Peña y Magalí Tajes divirtieron a sus seguidores con sus desopilantes historias y mostraron sin filtro intimidades de su día a día a pura risa y hasta con peleas incluidas.



Sin embargo, en las últimas horas, la influencer y la bailarina revelaron que ya no compartirán el techo: "La Tajes se volvió a su departamento porque se estiró la cuarentena y nos dimos cuenta que se le estaban por morir todas las plantas, no precisamente de coronavirus sino porque pobres no las riega ni magoya. Antes e que digan algo, ella vive a unas cuadras y vive sola, así que nadie está en riesgo", contó Flor.



Por su parte, Magalí también recurrió a Instagram Stories para hablar del tema: "Bueno gente, se terminó la convivencia con Flor Jazmín. Estoy muy triste porque me encantaba estar ahí, pero se me estaban por morir todas mis plantas".



"Ella está con los ensayos del Bailando, yo estoy escribiendo un nuevo libro y se nos estaba complicado un montón la convivencia porque el departamento es chiquito. Yo me la pasaba en la terraza pero ya me estaba muriendo de frío, así que me vine y ahora voy a hacer la cuarentena acá. Fue hermoso lo que duró. Un mes estuvimos juntas.. ¡ni cuando éramos novias, mirá!", cerró, dejando en claro que con Jazmín Peña, con quien estuvo de novia años atrás, está todo bien. (Ciudad)