En cuarentena y sin novio, reveló: "Veo cositas por internet"

Instalada en Formosa junto a sus padres para pasar la cuarentena, Alejandra Maglietti reveló durante una videoconferencia en la pantalla de Bendita TV que suele esconderse para mirar contenidos para adultos en internet.A modo introducción, Beto Casella, quien también hablaba desde su casa, dijo sobre Maglietti: "Ella me confesó que se iba a dar el lujo de salir al aire en bombacha abajo, total nadie se entera porque no la enfoca la cámara".Para restarle un poco de sensualiad al asunto, Alejandra advirtió: "Beto, por primera vez me bañé y me maquillé en 8 días". Y luego, agregó: "Hay que tener ingenio para divertirse o pasarla bien durante la cuarentena. Yo hace 9 días o más que no salgo de mi casa. Así que seguramente cuando salga veré un mundo distinto".En ese momento, Edith Hermida, quien oficiaba de conductora le preguntó a la modelo: "Vos, ¿cómo vas llevando la cuarentena?". A lo que Maglietti respondió con total sinceridad: "Malísimo. No estoy haciendo nada. Lo mío es de una tristeza absoluta".Luego, Alejandra confesó que recurre al contenido para adultos. "Veo alguna cosita por internet, pero estoy acá con mi familia. Es una cosa medio adolescente lo que hago. Es la nada misma", lanzó ante la mirada absorta de sus compañeros.Por último, la exnovia de Jonás Gutierrez explicó que hace "mucha gimnasia para que se me vaya la necesidad", mientras se abanicaba dando a entender que se había ruborizado por el tema.