Los consejos sexuales de Graciela Alfano para sobrevivir en la cuarentena

Hace unos días, Graciela Alfano sorprendió cuando recordó que ella misma había hablado del coronavirus hace casi 8 años, antes de que la pandemia hiciera estragos en todo el mundo. Ahora, la ex jurado del "Bailando por un Sueño" sacó a relucir sus conocimientos, esta vez para dar recomendaciones sobre el sexo durante la etapa de aislamiento social.Alfano, una de las mujeres más deseadas del país, se animó a compartir en su cuenta oficial de Twitter una serie de consejos sexuales para atravesar de la mejor manera posible la cuarentena obligatoria por el avance del virus.Graciela Alfano sacó a relucir sus conocimientos, esta vez para dar recomendaciones sobre el sexo durante la etapa de aislamiento social. "El sexo y el Covid-19", es el título del documento que recorrió Alfano en un hilo de Twitter, citando la Guía del Departamento de Salud de Nueva York, los Estados Unidos."La masturbación es la práctica más recomendable para estar sexualmente activo durante una pandemia", expresa el texto, que pertenece a la psicóloga y sexóloga Cecilia Cé, muy popular en Instagram.La diva enumeró en sus tuits sugerencias para sobrevivir a los días de encierro, aburrimiento y, en muchos casos, soledad. "La masturbación aumenta las endorfinas, disminuye la percepción del dolor, ayuda a la relajación, quema calorías y mejora el estado de ánimo, la circulación y el sueño. Lleva el flujo sanguíneo a los genitales, manteniendo sanos los órganos sexuales de hombres y mujeres", escribió "Grace".En otro de sus tuits apuntó: "Las mujeres disfrutarán de menos atrofia vaginal y una mejor lubricación. En los hombres, la masturbación que resulta en la eyaculación ayuda a mantener saludables sus próstatas y disminuye los riesgos de cáncer"."El sexo y el Covid-19", es el título del documento que recorrió Alfano en un hilo de Twitter, citando la Guía del Departamento de Salud de Nueva York."El beneficio de la masturbación no es solo el orgasmo: baja el estrés, favorece el sistema inmunológico, brinda autonomía y confianza, es seguro, íntimo, cómodo y una herramienta que al ser sólo tuya nadie te la puede quitar", compartió sobre el final."Aprovecho las redes para alertar. Tengo una familia de médicos, hablamos de estas cosas. A mí me gusta leer mucho sobre ciencia, tengo mi otro perfil, que es científico", completó Alfano, una de las bellezas argentinas admirada por distintas generaciones. Fuente: (VíaPaís).-