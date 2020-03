Abel Pintos: "Mis prioridades cambiaron por completo"

Tras fuertes versiones de noviazgo, Abel Pintos rompió el silencio el pasado 14 de febrero y presentó a su pareja, Mora Calabrese, a través de su cuenta de Instagram.



A principios de marzo, el cantante reveló que esperan su primer hijo juntos y sorprendió a sus fanáticos. "No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción", expresó Abel súper emocionado.



Al ser entrevistado por un ciclo radial, el artista habló de su futura paternidad: "Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho 'el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar' y tenían mucha razón".



Sobre cómo transita esta nueva etapa, aseguró: "Con las emociones a flor de piel, hipersensible. Mis prioridades cambiaron por completo. Mis miedos también cambiaron por completo. Siento haber nacido de nuevo ahora que voy a ser papá", agregó.



"Es todo un proceso de muchísimo aprendizaje para mí. Es una expansión de todo lo que yo conozco de mí. Se expande infinitamente", expresó en "De tu corazón al mío".



En cuanto a si continuará mostrando su vida personal, contestó: "Siempre fui muy cuidador de nuestra intimidad, recién estamos cayendo en la cuenta y estamos saboreando cada segundo. Iremos comunicando con el debido tiempo".

Fuente: Diario Show