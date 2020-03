Barby Silenzi al desnudo: Entre una imagen retro y el avance de su embarazo

Barby Silenzi atraviesa uno de sus mejores momentos. Como fruto de su apasionado romance con El Polaco, la bailarina se encuentra en la dulce espera de su segunda hija: Abril. Es que la ex participante del " Súper Bailando" ya fue madre de Elena, la pequeña que tuvo junto a Francisco Delgado.De todos modos, el embarazo no es excusa para perder la sensualidad y así lo demostró en sus últimas publicaciones de Instagram. La morocha compartió una postal "retro" en blanco y negro que subió la temperatura.De espaldas y sentada en una silla, la mediática posa completamente desnuda y logró cosechar decenas de miles de "me gusta" y cientos de comentarios con halagos a su escultural figura. En paralelo, compartió historias con selfies en el baño para mostrar cómo va creciendo su panza y, de paso, lucirse con un sensual conjunto animal print.