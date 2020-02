El entrerriano Mauricio Dayub, a favor de la pena de muerte a los violadores

Dispuesto a hablar de todo, Mauricio Dayub le brindó una entrevista a Ulises Jaitt en El show del espectáculo por AM 1300 La Salada. El conductor le contó que charló con humoristas que están a favor de la pena de muerte para violadores y asesinos, y quiso saber su opinión personal sobre el delicado tema.



"En pocas cosas soy terminante, pero creo que en esos casos (los violadores) no tienen vuelta atrás porque reinciden. Son muy pocos casos los que te diría que sí. Porque cuando se abusa de un chico de 4, 10 u 11 años esa persona no tiene vuelta atrás", opinó.



"No lo hizo por un descuido, por un error. Es una persona que tiene algo mal en su cabeza, no tiene retorno. Entonces estaría de acuerdo...", agregó.



Además subrayó que, al igual que el aborto, son temas en los que deberían dirimir médicos, científicos y especialistas. Sin embargo, remarcó: "A priori, creo que sí: estoy a favor de la pena de muerte para violadores".