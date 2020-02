Silvina Luna dejará los medios y seguirá su camino como estudiante

"No extraño la tele, se puede vivir sin ella", comentó Silvina Luna en una reciente entrevista. A la actriz, ex novia del Polaco, se mostró entusiasmada por un nuevo proyecto de vida: hasta que le llegue una propuesta que le interese en los medios, planea estudiar alguna carrera relacionada a las ciencias sociales.



"Hago cursos y ahora estoy viendo si me anoto en la facultad porque tengo ganas de volver. Estoy decidiendo qué hacer. Me gustan las religiones comparadas, y estoy evaluando si me anoto en la carrera de psicología o en la de filosofía", comentó en diàlogo radial con Catalina Dugli.



Además dijo que "no se ve" en el Bailando y que sólo volvería a la televisión con algo que le guste, que sienta que la hace vibrar. "Igualmente, se puede vivir sin tele, tengo otras cosas que me gustan y me llenan. Solo regresaría si aparece algo copado y un proyecto que me divierta", aseguró.





De este modo, Silvina vuelve a reinventarse, luego de pasar por el panel de Incorrectas. Y cambiar su estilo de vida de lleno debido a problemas de salud: la actriz se hizo vegetariana y comenzó una dieta ayurveda.



"El aprendizaje está en aceptar las diferencias, poniendo en práctica valores como la compasión con todos los seres vivos. Busquemos que cada acto esté impregnado de paz y empatía hacia la sociedad", comentó en un posteo en Instagram.