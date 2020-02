Nicole Neumann reveló que acosador le enviaba ropa interior sucia y fotos porno

Nicole Neumann sorprendió a todos los comensales en el programa Divina comida. La panelista contó una historia de cuando trabajaba como vedette, en el 2005. En aquel entonces, integraba el elenco de "Los locos mandan", la obra de Nito Artaza.



En plena cena, la top model recordó que tuvo un acosador que siempre la observaba desde la primera fila. "Lo terminaron sacando del teatro porque se sentaba y se tapaba con una valijita. Y bueno, lo retiraron de la sala y le devolvieron la entrada. ¿Pueden creer?", comentó dando a entender que él se masturbaba cuando ella salía a escena.



Por otro lado, la modelo explicó que el acoso no era solo en las funciones, sino que también recibía asquerosos regalos por parte de esta persona: "Primero me llegaban cajas con ropa interior sucia. Muy desagradable. Ropa de hombre, sí. Con fotos tipo porno y toda ropa sucia".



Uno de los temas del que evitó hablar fue del escándalo que protagoniza con su ex, Fabián Cubero. El fin de semana tuvo que ir a una comisaría para denunciar al exfutbolista por violar el régimen de visitas de sus hijas, ya que ella consideró que hubo "impedimento de contacto" con las tres nenas.



Según datos que salieron a la luz, Cubero se había llevado a las chicas el 8 de enero con la condición de regresarlas a la casa de Nicole el 2 de febrero, algo que no pasó.



La modelo explotó al enterarse de que sus hijas estaban en Villa Carlos Paz, donde Mica Viciconte -pareja del exdeportista- está haciendo temporada con la obra "Atrapados en el museo".

