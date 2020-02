Juanjo Piedrabuena: "Dios me puso pruebas muy grandes y logré sortearlas"

El cantante Juanjo Piedrabuena estuvo en el programa, de, y habló de sus inicios, su familia y los obstáculos que tuvo que vencer para alcanzar el éxito."A todo lo que estoy cosechando como persona y en mi carrera como cantante se lo debo a la gente. Mis abuelos son de Paraná. Después de un tiempo se fueron a Santa Fe, consiguieron un terreno allá y se quedaron. Tengo familiares en esta ciudad. Creo que nací acá, pero mi partida de nacimiento dice Santa Fe", relató.Asimismo, destacó la figura de sus abuelos como acompañantes y pilares fundamentales en su vida. "Mi papá tuvo un accidente, perdió la vista y las dos manos. Él laburaba de albañil, se quedó sin trabajo y empezó a hacer cirujeo para ganarse la vida. Antes en el Tiro Federal de Santa Fe tiraban bombas como pruebas, algunas explotaban y otras no. Él se llevó una pensando que era aluminio, le pegó tres hachazos y empezó a salir humo. A mí me afectó un oído", aseguró."Mi abuelo fue un tipo que estuvo todo el tiempo, me aconsejó a tiempo, en la edad justa de mi etapa de crecimiento. Tengo la dicha y felicidad de que le pude agradecer en vida. Tuve una infancia dura. Mi mamá falleció cuando tenía cuatro años, así que quedamos mi hermano Carlitos, papá y yo solos", manifestó.Sobre su gusto por la música, explicó que "nací con el don de poder cantar. Desde muy chico me hacían participar en actos de la escuela. Tres años me hicieron repetir, pero en todos los eventos de la escuela estaba yo cantando"."Empecé con una banda que se llamaba El Toque Ideal, con la cual llegué a grabar un disco pero no tuvo mucha difusión en ese momento porque nos tocó padecer la inundación de 2003. Nos dedicamos a socorrer a muchísimas familias. En ese momento yo vivía en barrio San Lorenzo, frente a Villa Centenario, donde me crié. Fue algo horrible, una experiencia que no se la deseo a nadie, me tocó sacar chicos en silla de rueda, con el agua hasta el cuello intentando no ahogarse. Se disolvió la banda porque teníamos que juntar cosas para empezar nuevamente nuestras vidas", remarcó.Pero no se rindió. "Formamos una banda que se llamó Impacto Santafesino, grabamos dos temas de difusión. Eso llegó a manos de grandes productores y ahí terminé incursionando en Grupo Alegría. Siempre estuve en cumbia. También hice changas: me gané la vida de sodero, panadero, herrero, pintor. Me he ganado el mango dignamente. Tengo ese orgullo grande de poder sentir el respeto del barrio. Dios me puso pruebas muy grandes y las he logrado sortear. Siempre estuve aferrado a la fe, a Dios"."Cuando toco me gusta que la gente se olvide de sus problemas diarios, que conectemos juntos, que se arme una magia especial, algo único. Me lleva a disfrutarlo. A través de mis canciones, de lo que expreso y digo, mucha gente se siente identificada, es una magia linda que se crea", señaló.Considera que con la canción "Aquello que pasó" la gente comenzó a seguirlo más. "Lo descubrí estando en Grupo Alegría, siguiendo a Sebastián Mendoza. Él había sacado un adelanto de su nuevo disco. Cuando lo escuché me gustó un montón por varias cosas que ya venía juntando a lo largo de mi vida. Me sentí identificado. Me gusta escribir también, Dios me ha dado el don de componer y ya ir sacándolo con música", comentó.Se declaró hincha de Colón y aseguró que se crió "escuchando Los Palmeras", banda a la que definió como "pionera de la cumbia santafesina y representante en distintas partes"."Me pone muy contento ver que la gente cante mis canciones, porque lo soñé siempre, costó muchas necesidades, nos moríamos de hambre. Que hoy tenga la dicha de recibir el cariño y respeto del público es algo único, grande, mágico. Es increíble sentir el fervor de la gente", indicó.Contó que "tengo tres hijos y tiene tres mi esposa, así que los criamos juntos. Hasta el momento ninguno quiere dedicarse a la música, todos tiran para el lado del fútbol, pero ojalá se dé. Estoy feliz igual porque hace poco tiempo dimos el sí en el altar con Carolina. Es algo que sentimos mutuamente porque por ahí es difícil consumar una pareja con este trabajo, ya que trabajo de noche, viajo y demás. Ella me recibió siempre, desde el momento en que yo alquilaba una casita con ayuda de mi productor, porque estaba mal económicamente. Tenía solo una cama, no tenía ni dónde sentarme, ni mesa ni cocina. Me aceptó así y hoy la voy recompensando con mi trabajo. Lo disfrutamos en familia"."Para mí Paraná es mi casa. El 6 de febrero participaré de un partido solidario en barrio Las Flores. En Club Neuquén tocaré el sábado con otras bandas", finalizó.