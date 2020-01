Graciela Alfano se animó a mostrar su lomazo a los 67 años. La actriz reapareció en las redes para mostrar su físico privilegiado con orgullo.Tras dejar su lugar en "LAM", volvió a la televisión como jurado de "Todo puede pasar" y sorprendió a todos sus seguidores que no tardaron en comentarle las fotos llenándola de elogios."Hermosa y sensual como siempre. En vos nada cambia, todo mejora", "Siempre una diva. Rompiendo corazones", "Tan diosa como siempre, sos fabulosa", fueron algunos de los mensajes que recibió.Incluso Matías Alé -su ex pareja- se animó a demostrarle lo linda que está con un "like" a la imagen.