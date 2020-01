Miss Bolivia en la Fiesta de la Playa: "Estoy feliz de volver a Concepción"

Sociedad Concepción del Uruguay vive la Fiesta Nacional de la Playa de Río

María Paz Ferreyra, mejor conocida como Miss Bolivia, es una cantante, compositora, psicóloga, productora y DJ, que fusiona estilos como la cumbia, hip hop, dance, cumbia villera y reggae. En su obra, las letras se caracterizan por contenidos de protesta pero siempre con propuestas.y dijo estar "feliz de haber vuelto a Concepción y estoy muy agradecida de haber sido invitada a esta fiesta".En el diálogo con mantuvo con nuestro medio, describió que sus canciones "por más oscuras que parezcan algunas tienen esta expectativa de la luz al final del camino, me interesa marcar cuestiones, quejas pero siempre con propuestas de hacer, la queja por la queja misma me resulta estéril, prefiero amalgamar mis militancias con propuestas activas y el escenario es un lugar privilegiado para desplegar esa militancia". En tal sentido, destacó la Ley de Cupo con la cual está "muy comprometida".También habló sobre su nuevo disco que saldrá en breve: "es un tapiz muy fluido y diverso" y envió un mensaje a las mujeres: "Que bueno que volvimos. los feminismos me cambiaron la forma del ver el mundo y mi concepción sobre mi propia potencia y la potencia de lo colectivo y trabajar en red, vayamos por eso. Mantengamos ese grito global que nos aúna, por suerte ahora tenemos una estructura que nos acompaña y nos contiene".