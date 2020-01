Concepción del Uruguay vive la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Feria de artesanos y Paseo Gastronómico

Video: Paseo gastronómico en la Fiesta de la Playa de Río de Concepción del Uruguay

Gran cantidad de personas disfrutaron de los shows

Video: El público disfrutó de los espectáculos en Concepción del Uruguay

Comenzó la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay. La actividad sobre el escenario continúa este miércoles con los shows de los artistas principales, acompañados en todos los casos de una larga lista de bandas locales.Este miércoles la artista central de la noche es Miss Bolivia, que fusiona estilos como la cumbia, hip hop, dance, cumbia villera y reggae. Es referente de la música urbana.Stefanía Alipi, la presidenta de la comisión organizadora de la fiesta, expresó aque "se vive todo con muchas expectativas. El primer día que fue este martes fue un éxito, ya que vinieron más de 2500 personas"."En toda la fiesta tenemos 42 bandas locales que se estarán presentando a lo largo de todas las jornadas. Es algo muy importante para nosotros. Estamos más que felices como parte de la organización", dijo.Asimismo, expresó que "es una fiesta popular, es nuestra fiesta nacional. Contamos con paseo artesanal y gastronómico. Está espectacular para disfrutar con toda la familia"."Siempre buscamos jerarquizar nuestra fiesta nacional. Hubo algunos cambios en esta edición. Hace dos años la hacíamos en Banco Pelay, hoy ya no se puede porque el balneario no nos ofrece las cuestiones de logística necesarias para realizar la fiesta", señaló.Para los próximos días está previsto que se presenten otros artistas de renombre, como La Beriso, Los Palmeras, Karina, El Chaqueño Palavecino y No Te Va Gustar.Durante esta jornada también se podrá disfrutar de los foodtrucks que integran un paseo gastronómico. Las artesanías son un clásico y no pueden faltar, por lo que habrá un paseo para quienes quieran recorrer y comprar.Personas de distintos puntos de la provincia llegaron para disfrutar de los distintos espectáculos musicales que se brindan en la Fiesta Nacional de la Playa de Río de Concepción del Uruguay. También se registró la presencia de público local.En ese sentido, hubo gran acompañamiento de los asistentes a las bandas locales y aseguraron aque "entre bandas nos acompañamos, existe hermandad en esta ciudad".