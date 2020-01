Harry y Meghan Markle dejan de ser duques y no recibirán más fondos públicos

El Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, no usarán más sus títulos monárquicos y no recibirán fondos públicos, según anunció este sábado el Palacio de Buckingham en un comunicado.



"Después de muchos meses de conversaciones y discusiones más recientes, me complace que juntos hayamos encontrado un camino constructivo y de apoyo para mi nieto y su familia. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia", expresó la Reina Isabel II a través de un comunicado.



Su Magestad sostuvo que reconoce "los desafíos que han experimentado como resultado del intenso escrutinio en los últimos dos años y apoyo su deseo de una vida más independiente", al tiempo que les agradeció de forma pública por todo el trabajo dedicado al país. "Toda la familia espera que el acuerdo de hoy les permita comenzar a construir una nueva vida feliz y pacífica", indica el comunicado.



Como respuesta, el Duque y Duquesa de Sussex, indicaron que "según lo acordado en este nuevo acuerdo, entienden que están obligados a retirarse de los deberes reales, incluidos los nombramientos militares oficiales. Ya no recibirán fondos públicos para los deberes reales. Con la bendición de la Reina, los Sussex continuarán manteniendo sus patrocinios y asociaciones privadas", aunque "continuarán manteniendo sus patrocinios y asociaciones privadas



La decisión oficial llega una semana después de que los duques de Sussex comunicaran su deseo de dejar la primera línea de la monarquía británica para pasar a ser económicamente independientes.