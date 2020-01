Las relajadas vacaciones de Isabel Macedo

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se fueron a Uruguay, donde disfrutaron de unos días a puro mar en compañía de su hija.A los 44 años y mientras espera volver a trabajar como actriz, Macedo dio detalles de su vida en pareja con el ex gobernador de Salta y ex candidato a vicepresidente junto a Roberto Lavagna, en las pasadas elecciones presidenciales."Juan Manuel me cambió todo en el amor. Es que hasta que lo conocí yo pensaba, como muchas otras mujeres, que el amor te tenía que doler, tenía que trabajar, había que remarla, hasta que me di cuenta de que no tenía por qué ser así. Lo natural es que no te duela, lo natural es que el amor no te haga sufrir tanto", contó."Cuando empezamos me parecía un desafío integrarme a la vida de un hombre con cuatro hijos, y eso era un vínculo que exigía una construcción. Para eso se necesitaba tiempo, y como yo tenía todo el tiempo del mundo, me dediqué a hacer foco ahí", agregó Isabel."De mi hija me vuelve loca todo. Me despierto y todavía no puedo creer cómo está ella acá. ¿Entendés que tener un hijo es enamorarte de alguien enseguida? Belita fue soñada, creada y muy amada incluso antes de venir al mundo", comenta Macedo."Lo que quiero que aprenda es una cualidad que heredé de mamá, que es el valor del agradecimiento, el ser consciente de todo lo que tengo; de valorar el lugar donde vivo, de este cielo estrellado, de los cerros. También me gustaría que heredara esa capacidad de adaptación que creo es una de las características mejores que tengo, y eso lo aprendí de mi familia. Si estás tranquila y con la gente que querés, no importa el contexto", afirmó.