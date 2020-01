Floppy Tesouro reveló qué allanó la reconciliación con su pareja

Tras cuatro meses separados, Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto decidieron darle una chance más a la familia que formaron.Así, los papás de la pequeña Moorea (3) arrancaron 2020 en Punta del Este más juntos que nunca, novedad que los dos deslizaron en sus redes con tiernos posteos.En diálogo con la revista Pronto, la modelo aseguró que durante el tiempo en el que estuvieron separados él insistía en volver, pero ella "estaba muy dolida" y necesitaba tener un momento a solas."Sufrí mucho y quería respetar mi decisión. Él fue un caballero. En estos cuatro meses, los dos maduramos, cada uno por su lado, en diferentes aspectos". Pero, ¿qué pasó en el medio que le hizo cambiar de opinión a Floppy? "Él pudo cambiar lo que yo necesitaba y le pedía todo el tiempo", dijo la panelista.Tesouro fue al grano. "Yo le pedía un compañero de vida, alguien con quien compartir. Y que volvamos a tener el diálogo que habíamos perdido entre tanta vida social, su trabajo y el mío. Se había perdido y ahora pudimos recomponer todo desde otro lugar", dijo. Y reveló que la charla que tuvieron la noche antes de irse a Punta del Este fue clave: al llegar a Uruguay, decidieron volver a convivir.Floppy está radiante. "Estoy contenta porque siento que en este tiempo maduraron muchas cosas, él cambió otras, pudo escucharme lo que necesitaba y me dijo: 'Quiero ser ese hombre. Sé que puedo ceder en cuestiones en las que antes no me daba cuenta. Se me terminó yendo todo de las manos'", dijo.Pero la modelo no dejó de indicar que el faltazo de Rodrigo al bautismo de su hija fue uno de los problemas a superar. "Que no haya estado fue una de las tantas situaciones que se perdió y está bueno poder acompañarnos tanto en los eventos personales como laborales. Siempre fui incondicional con él, pero a él le daba fiaca acompañarme", concluyó.