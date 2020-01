Sol Pérez quiere tener un hijo, pero su novio le pone una excusa insólita

La vida le sonríe a Sol Pérez. Después de un 2019 excelente desde lo laboral laboral, arrancó el nuevo año a puro disfrute, brillando en la noche de la temporada de Mar del Plata, donde en cada función de la obra 20 millones se gana todos los aplausos y suspiros del público. Pero los suyos están destinados a una sola persona: Guido Mazzoni, su novio desde hace unos meses y con quien todo marcha más que bien.Tan fluido se dio todo entre Sol Pérez y el personal trainer que, al poco tiempo de empezar a salir, se animaron a pensar en convivir y en avanzar en su relación, con todo lo que ello implica. ¿Hijos? Tal vez... Así lo expresó la exchica del tiempo, a quien hoy por hoy se la puede encontrar durante el día a los mimos en las playas de La Feliz con Mazzoni, que la acompaña a sol y a sombra.También, Guido la sigue a la peluquería, donde la vedette renovó su look. Allí se dio una graciosa situación que fue filmada por el colorista y que da una pista de los deseos de Sol de ser mamá. Después de que ella mostrara su cabellera y mientras Guido se preparaba para que le repasen su corte, los dos se prendieron con mucho humor cuando el peluquero anunció, en broma, la primicia de que pronto se iban a casar."¡Sí!", se la oyó decir a ella, mientras él reía, nervioso, negándolo todo. Pero el comentario no quedó ahí, porque a la pregunta de si se venía el hijo, ella dijo: "Yo quiero buscar el bebé, pero Guido no quiere". A lo que él reaccionó: "Soy chico todavía". "¡Vas a cumplir 70, más a menos!", remató Sol, entre risas. Como sea, el deseo existe. ¿Quedará en una broma o habrá novedades?